МОН разрешило засчитывать результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию по иностранному языку

Министерство изменило требования к ГИА в 2020/2021 учебном году.

МОН разрешило засчитывать результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию по иностранному языку
Фото: assistaugusta.wordpress.com

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитать как государственную итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по особенностям проведения государственной итоговой аттестации по иностранным языкам в заведениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году", - говорится в сообщении.

Согласно приказу министерства о проведении ГИА в 2020/2021 учебном году, соискатели образования, которые для прохождения аттестации выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот.

В то же время соискатели образования, выбравшие третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать четвертым учебным предметом другой иностранный язык.

Кроме того, соискателям полного общего среднего образования, которые в этом или предыдущем календарном году получили сертификат (диплом) международного языкового экзамена по иностранному языку уровня B-1 и высшего уровня (для классов, изучающих иностранный язык по уровню стандарта или академическому уровню) или уровню В-2 (для классов с углубленным изучением иностранных языков) и высшему уровню, результаты этих экзаменов засчитываются как аттестация по иностранному языку.

Рекомендованный перечень международных языковых экзаменов, результаты которых засчитываются как аттестация по иностранному языку в 2020/2021 учебном году, можно найти на сайте Минобразования.

Напомним, 1 февраля стартовала регистрация на основную сессию ВНО. Зарегистрироваться можно до 5 марта.

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