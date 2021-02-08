Украинский фильм "Стоп-Земля" отобран для участия в конкурсе Берлинале

Ленту должны показать в кинотеатрах Берлина.

Полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" отобран в конкурсную программу Generation Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщили на странице ленты в Facebook.

Отмечается, что фильм должны скоро показать в кинотеатрах Берлина.

Фото: facebook.com/stop.zemlia

Лента рассказывает о первом чувственном опыте подростков. Это история 16-летней девушки Маши и ее друзей в самые тревожные для них моменты взросления. Сценарий фильма написала сама режиссер Екатерина Горностай.

"Стоп-Земля" - это авторский фильм для широкой зрительской аудитории подростков и взрослых, стремящихся их понять.

Как сообщалось, из-за коронавируса Берлинский кинофестиваль в 2021 году пройдет в марте в онлайн-формате исключительно для специалистов киноиндустрии. Показы для широкой публики состоятся в июне 2021 года.

Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года. Главный приз Берлинале - "Золотой медведь".

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