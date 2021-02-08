Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о "плакальщице на похоронах"

Скандал на шоу "Маска", который разгорелся из-за оскорбительного заявления певицы Оли Поляковой в сторону своей коллеги по сцене Тины Кароль имеет свое продолжение. После того, как Полякова назвала Кароль "плакальщицей на похоронах", Тина в очень вежливой форме записала публичный ответ своей обидчице.

Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о “плакальщице на похоронах“

Сказав о Тине Кароль нелестные слова, Полякова имела в виду ее творчество и репертуар, которые в последние годы очень грустные. Оля Полякова извинилась и перед артисткой и перед зрителями за свое резкое высказывание, и сказала, что любит Тину Кароль как человека, и не хотела ее обидеть таким образом.

Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о “плакальщице на похоронах“

Кароль отметила, что не планирует менять свой печальный, по мнению Поляковой, репертуар и в дальнейшем будет петь о муже Евгении Огире, который умер семь лет назад от рака. Исполнительница добавила, что "будет плакать всю жизнь", ради жизни своего сына, который в данный момент является для Тины Кароль смыслом жизни.

"Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость…", – ответила Тина Кароль Поляковой в Instagram-Stories.

Кроме того, сегодня Тина Кароль анонсировала выход своей новой песни под названием "Скандал", премьера которой состоится 12 февраля.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Ранее сообщалось, что Тина Кароль рассказала о строительстве дома в Карпатах, где она приобрела 4 га земли.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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