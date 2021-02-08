В Киеве на Лаврской прорвало трубу, 86 домов остались без тепла и воды

"Киевтеплоэнерго" планирует завершить работы до конца дня.

В Киеве на Лаврской прорвало трубу, 86 домов остались без тепла и воды
Фото: kyivcity.gov.ua

Из-за повреждения теплосети на улице Лаврской в Киеве без горячего водоснабжения и отопления осталось 86 домов.

Бригада "Киевтеплоэнерго" устраняет аварию. Работы планируют завершить до конца дня, информирует пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, авария произошла около 2 часов ночи 8 февраля на улице Лаврской, 13.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и проводит ремонтные работы.

В КГГА отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987 г.). Там также напомнили, что в Киеве 80% тепловых сетей уже исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Ранее киевлян предупредили о сильном снегопаде и попросили не парковать авто на обочинах.

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