В Киеве на Лаврской прорвало трубу, 86 домов остались без тепла и воды
"Киевтеплоэнерго" планирует завершить работы до конца дня.
Из-за повреждения теплосети на улице Лаврской в Киеве без горячего водоснабжения и отопления осталось 86 домов.
Бригада "Киевтеплоэнерго" устраняет аварию. Работы планируют завершить до конца дня, информирует пресс-служба КГГА.
Согласно сообщению, авария произошла около 2 часов ночи 8 февраля на улице Лаврской, 13.
Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и проводит ремонтные работы.
В КГГА отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987 г.). Там также напомнили, что в Киеве 80% тепловых сетей уже исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.
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