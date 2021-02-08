Садовый попросил львовян помочь с уборкой снега

Мэр Львова Андрей Садовый попросил жителей города помочь коммунальщикам с уборкой снега.

"Призываем всех неравнодушных львовян сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь", - написал Садовый в фейсбуке.

Он сообщил, что в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку, и попросил поддержать это начинание.

"Просьба к жителям, ОСМД, руководителям компаний и собственникам предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является обычным для нашей общины. Но, объединившись, можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - написал Садовый.

Напомним, что по территории Украины на этой неделе пройдут несколько циклонов, которые уже принесли или еще принесут с собой обильные осадки в виде снега. Последний из циклонов в конце недели откроет доступ холодному арктическому воздуху, резко снизит температуру воздуха на выходные.