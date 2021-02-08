Светлана Тарабарова впервые показала интерьер своего дома под Киевом

Певица Светлана Тарабарова летом 2020 года вместе с супругом и двумя детьми переехала в загородный дом под Киевом . С появлением второго ребенка Тарабарова начала уделять все время и силы своей семье, поэтому принимала участие в оформлении своего семейного гнезда. В интервью "Светской жизни" Светлана рассказала Кате Осадчей, как делался ремонт в доме, и какой вклад сделала лично она.

Светлана Тарабарова с супругом Алексеем Бондарем переехали в загородный дом площадью 160 квадратных метров, когда певица родила второго ребенка. После того как пара узнала, что Светлана беременна второй раз, вопрос о переезде решился сразу. Тарабарова с мужем взяли кредит и приобрели 7 соток земли, на которым построили себе дом. Ремонтом занимался Алексей, однако Светлана вместе с дизайнером руководила процессом.

"Это была наша мечта, и мы даже не представляли, что она так быстро станет реальностью", - сказала Светлана о покупке дома.

В детской комнате молодые родители воплотили свои мечты детства. Для малышей нанесли рисунок на стены в виде гор, а также смастерили спортивный уголок, где изредка тренируется и звездная мама. Тарабарова занималась оформлением предметов интерьера. Все в доме выполнено в светлых тонах. Поддерживать чистоту в доме артистке помогает домработница, так как уход за годовалым ребенком занимает много времени, и на уборку не остается сил.

Воспитывать старшего сына Ивана молодой маме помогает няня, а вот Марию родители пока никому не доверяют. Светлана Тарабарова проводит с ней дни напролет.

Сажать огород на участке семья не планирует. Возле дома уже построена детская площадка, а летом на участке будут расти цветы и деревья.

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