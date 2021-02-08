В мире ковидом переболели уже 78 086 363 человека

По состоянию на 7 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 106 432 586.

По состоянию на 7 февраля 2021 года количество зарегистрированных случаев ковида составляет 106 432 586.

Об этом говорится на портале worldometers.info.

Умерло 2 322 097, выздоровели 78 086 363 человек.

Сейчас ковидом болеет 25 878 803 человека, 104 381 из них (0.4%) - в тяжелом состоянии.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США , Индия, Бразилия , РоSSия и Великобритания. Там соответственно зарегистрировано 27 522 479, 10 828 604, 9 497 795, 3 967 281 и 3 929 835 случаев ковида.

Украина стабильно находится на 17-м месте мирового рейтинга и на восьмом в Европе.

Напомним, Украина получила подтверждение относительно поставки 12 млн доз вакцин против ковида.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.