За сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек
Летальных случаев – 81.
За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировано 3 370 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 869 человек, летальных исходов - 81, выздоровели - 2 297 человек.
За сутки совершено 19 500 тестирований: методом ПЦР - 15 690 и методом ИФА - 3 810.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киеве (197).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 197 случаев;
Винницкая область - 184 случая;
Волынская область - 48 случаев;
Днепропетровская область - 198 случаев;
Донецкая область - 188 случаев;
Житомирская область - 137 случаев;
Закарпатская область - 169 случаев;
Запорожская область - 86 случаев;
Ивано-Франковская область - 454 случая;
Киевская область - 176 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Львовская область - 202 случая;
Николаевская область - 118 случаев;
Одесская область - 212 случаев;
Полтавская область - 37 случаев;
Ровенская область - 73 случая;
Сумская область - 134 случая;
Тернопольская область - 117 случаев;
Харьковская область - 164 случая;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 97 случаев;
Черкасская область - 20 случаев;
Черновицкая область - 185 случаев;
Черниговская область - 85 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, выписаны 1 073 046 человек, летальных случаев - 23 597 и проведено 6 391 722 ПЦР-тестирования.
Напомним, 5 февраля в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировано 1 884 человек, летальных случаев – 129, выздоровело 7 158 человек.