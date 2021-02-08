За сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек

Летальных случаев – 81.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировано 3 370 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 869 человек, летальных исходов - 81, выздоровели - 2 297 человек.

За сутки совершено 19 500 тестирований: методом ПЦР - 15 690 и методом ИФА - 3 810.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 197 случаев;

Винницкая область - 184 случая;

Волынская область - 48 случаев;

Днепропетровская область - 198 случаев;

Донецкая область - 188 случаев;

Житомирская область - 137 случаев;

Закарпатская область - 169 случаев;

Запорожская область - 86 случаев;

Ивано-Франковская область - 454 случая;

Киевская область - 176 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 202 случая;

Николаевская область - 118 случаев;

Одесская область - 212 случаев;

Полтавская область - 37 случаев;

Ровенская область - 73 случая;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 117 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 97 случаев;

Черкасская область - 20 случаев;

Черновицкая область - 185 случаев;

Черниговская область - 85 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, выписаны 1 073 046 человек, летальных случаев - 23 597 и проведено 6 391 722 ПЦР-тестирования.

Напомним, 5 февраля в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировано 1 884 человек, летальных случаев – 129, выздоровело 7 158 человек.

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