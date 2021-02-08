Число жертв схождения ледника в Индии возросло до 14, ищут еще 150 человек

15 человек удалось спасти из туннеля электростанции.

В Индии в результате наводнения, вызванного схождением ледника, погибли 14 человек, еще 150 продолжают разыскивать.

Катастрофа произошла в округе Чамоли штата Уттаракханд. Ледник разрушил электростанцию, жертвы и пропавшие является ее работниками. Спасатели всю ночь искали уцелевших. По данным полиции района Чамоли, 15 человек удалось спасти из туннеля гидропроекта. Еще один тоннель заблокирован обломками, пишет CNN.

Министр Синг Рават заявил, что туннели забиты обломками лавины, вызванной схождением ледника.

"Уттаракханд стал свидетелем ужасной катастрофы", - отметил Рават, добавив, что штат предполагает "значительные потери среди человеческих жизней и инфраструктуры".

A glacier burst in Uttarakhand's Chamoli n flooded Dhauli Ganga river.The bodies of 10 people have been recovered after the accident. Many people are still feared missing. Wish the peace of dead souls & safety of all Indians ?#UttrakhandDisaster #India @KaunSandeep pic.twitter.com/ARqlAZUx1x

— Devisharan Sharma (@DevisharanSha17) February 8, 2021

К месту происшествия направили индийскую армию и национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

Напомним, что катастрофа произошла около 8:00 утра по местному времени. Сначала сообщали о 10 жертвах, но из-за сложности доступа к месту схода ледника точное количество неизвестно. Кроме того, с пропавшими работниками, которых более 100, не было связи.

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