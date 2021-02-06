Около Института ядерных исследований нацгвардейцы задержали мужчину с квадрокоптером

Его передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Нацгвардейцы обнаружили мужчину с квадрокоптером на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Об этом говорится на сайте НГУ.

"Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране Института ядерных исследований НАН Украины начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, Конструкторское бюро "Луч" 6 ноября представило макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Сокол-300". Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.