В Энергодаре мужчина забирал бездомных животных через соцсети и издевался над ними

Злоумышленника задержали, ему грозит до 3 лет за решеткой.

В городе Энергодар Запорожской области полиция открыла уголовное производство по фактам жестокого обращения с животными.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

В конце января 2021 года волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара. Он активно откликался на объявления и забирал животных домой.

"Когда таких случаев набралось более пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам", - говорится в сообщении.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины, который вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил.

Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало о том, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитницы, животное было очень истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

Активисты написали заявление в районный отдел полиции.

"3 февраля дознавателем отдела полиции Энергодара открыто уголовное производство по признакам совершения уголовного проступка, указанного в ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции, фигуранту грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.