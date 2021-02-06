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2021-02-06
В Бордо произошел взрыв, есть пострадавший
Пожарные ищут еще двух человек.
Фото: sudouest.fr
Сегодня утром, 6 февраля, прогремел взрыв почти в центре французского города Бордо.
Об этом пишет sudouest.fr.
Взрыв произошел в 8:35 в частном гараже на улице Бори, в районе Шартрон. Предполагаемая причина взрыва - газ.
Фото: Твиттер Nicolas Laplume
Фото: sudouest.fr
В результате взрыва пострадал 89-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в университетскую больницу Бордо.
Также спасатели обнаружили пятерых легко раненых людей. Еще двух жильцов дома ищут пожарные.
Отметим, еще сохраняется риск обвала смежных зданий, поэтому район оцепила полиция.
Напомним, 20 января в центре Мадрида произошел мощный взрыв, сильно повреждено одно из зданий.