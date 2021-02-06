В Бордо произошел взрыв, есть пострадавший

Пожарные ищут еще двух человек.

Фото: sudouest.fr

Сегодня утром, 6 февраля, прогремел взрыв почти в центре французского города Бордо.

Об этом пишет sudouest.fr.

Взрыв произошел в 8:35 в частном гараже на улице Бори, в районе Шартрон. Предполагаемая причина взрыва - газ.

Фото: Твиттер Nicolas Laplume

Фото: sudouest.fr

В результате взрыва обвалилось соседнее здание. "Взрыв меня разбудил. Весь мой дом задрожал, я живу примерно в 300 метрах", - рассказал местный житель.

В результате взрыва пострадал 89-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в университетскую больницу Бордо.

Также спасатели обнаружили пятерых легко раненых людей. Еще двух жильцов дома ищут пожарные.

Отметим, еще сохраняется риск обвала смежных зданий, поэтому район оцепила полиция.

Напомним, 20 января в центре Мадрида произошел мощный взрыв, сильно повреждено одно из зданий.