Во Львове в результате пожара в пятиэтажке погибла женщина

6 февраля в полночь во Львове начался пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Липовая Аллея.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома.

"Во время разведки пожара и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам", - говорится в сообщении.

Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения.

Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух 8 человек.

В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры.

"В 00:48 пожарные локализовали пожар, и в 00:54 полностью ликвидировали в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода в квартире, повреждены стены подъезда на площади 10 кв.м", - добавили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются правоохранительными органами.