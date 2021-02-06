Полярные артефакты и пингвины: в киевском Музее науки открылась антарктическая фотовыставка

Экспозиция открылась в день 25-летия передачи Украине британской антарктической станции "Фарадей".

Сегодня, 6 февраля, в киевском Музее науки состоялось открытие экспозиции Первой фотовыставки об Антарктиде и украинских полярниках.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Экспозиция открылась в день 25-летия передачи Украине британской антарктической станции "Фарадей", сейчас - "Академик Вернадский".

Фото: Минобразования

Антарктическая выставка состоит из 20 крупных фото (в частности, от зимовщиков 25-й УАЭ, которые сейчас работают на станции), 3D-фотозоны, видеороликов, полярных артефактов и тому подобное. А в холле Музея всех встречает пингвин дженту - увеличенная копия тех пингвинов, которые в последние годы активно заселяют территорию вокруг нашей станции.

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фотовыставка будет работать в Музее науки до 21 марта этого года. Она размещена на втором этаже около лестницы и в зале "Астрономия".

Фото: Минобразования

"В прошлом году часть этой экспозиции размещалась в аэропорту "Борисполь" и в здании Верховной Рады, но обе эти локации не предусматривали свободного доступа для всех желающих. А к нам постоянно обращались школы с вопросом, как же попасть на выставку. Сейчас мы ее существенно дополнили и с радостью приглашаем школьников, учителей, родителей и всех, кому это интересно. Тем более в этом музее вы сможете больше узнать и о науке в целом, и об антарктических исследованиях в частности", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Напомним, в Антарктиде на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", откололся край ледника Woozle Hill.

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