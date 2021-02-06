За сутки от ковида умерли 12 киевлян

В Киеве за минувшие сутки, 5 февраля, обнаружили 212 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания в Днепровском районе - 54, в Дарницком - 48 и в Деснянском - 40 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 1 328 человек.

Добавим, подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 130 039. Коронавирус преодолели 79 141 житель.

За период пандемии в столице 2 426 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, 5 февраля в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы 1 884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7 158 человек.

Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.