За сутки в Украине ковидом заболели еще 4 310 человек

Летальных случаев - 129.

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7158 человек.

За сутки проведено 41 410 тестирований, в частности, методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 241 479 человек, выписаны 1 070 749 человек, летальных случаев - 23 516 и проведено 6 376 032 ПЦР-тестирования.

Напомним, Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

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