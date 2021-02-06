Ночью в Киеве горел рынок, огонь уничтожил продуктовые павильоны

6 февраля в 1:40 в Киеве спасатели получили информацию о пожаре на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80 в Святошинском районе.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве .

"По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на территории одного из столичных рынков. Произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован.

В результате пожара уничтожены 5 продуктовых павильонов и 2 повреждены.

На месте пожара работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве .

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, Национальная полиция объявила подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля в пожаре погибли четыре человека.