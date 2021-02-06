Звезда фильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года

Он умер в своем доме в Коннектикуте.

Американский и канадский актер Кристофер Пламмер, известный по фильмам "Звуки музыки" и "Все деньги мира", умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщает Hollywoodreporter.

Он умер в своем доме в Коннектикуте.

"Крис был удивительным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию с большими старинными манерами моды, самоуничижительным юмором и музыкой слов. Он был национальным сокровищем, глубоко наслаждавшимся своими канадскими корнями. Благодаря искусству и человечности он коснулся всех наших сердец, и его легендарная жизнь будет продолжаться для всех последующих поколений. Он навсегда останется с нами", - сообщил его менеджер Лу Питт.

Пламмер получил две театральные премии "Тони": в 1974 году за роль фехтовальщика и поэта Сирано де Бержерака в мюзикле "Сирано" и в 1977 году - за роль легенды Голливуда Джона Барримора в одноименной пьесе "Барримор".

В 2012 году Кристофер Пламмер, которому тогда было 82 года, получил "Оскар" за роль в фильме "Новички". Таким образом он стал самым старшим актером, получившим награду киноакадемии США .

Напомним, 16 января от сердечного приступа умер швейцарский банкир-миллиардер Бенджамин де Ротшильд. Ему было 57 лет.