Италия с 15 февраля планирует открыть горнолыжные курорты

Их закрыли в ноябре прошлого года.

Италия с 15 февраля планирует открыть горнолыжные курорты
Фото: size-up.ru

В Италии с 15 февраля планируют вновь открыть горнолыжные курорты. Их закрыли в ноябре прошлого года, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионов страны, которые обозначены как "желтые" зоны. Трассы останутся закрытыми в "оранжевых" и "красных" регионах. Такое решение было принято накануне правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусным ограничениям.

Органы власти в некоторых регионах настаивали на том, чтобы "оранжевые" зоны также имели возможность снова открыть горнолыжные трассы с применением предупредительных мер, однако эти предложения были отклонены.

Напомним, с 1 февраля Ватикан и большинство регионов Италии смягчили карантин. Сейчас итальянские области Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и Больцано признаны "оранжевыми". Ни одного региона, где действовал бы самый высокий - "красный" - уровень угрозы из-за коронавируса, в стране нет.

За время пандемии в Италии зарегистрировали более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 88,5 тыс. человек умерли от осложнений болезни. В стране вводили чрезвычайное положение. На Рождество и Новый Год правительство Италии вводило "жесткий" локдаун.

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