В Ивано-Франковской области из-за новой вспышки ковида начали заканчиваться места в больницах

В Ивано-Франковской области из-за новой вспышки коронавирусной болезни начали заканчиваться места в отдельных больницах.

По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, в Надворнянской и Коломыйской районных больницах занятость коек составляет почти 100%, в Коломыйской инфекционной больнице - 92%, в Богородчанской больнице - 86%, в Солотвинской больнице - 82%.

Всего в лечебных заведениях области для госпитализации больных COVID-19 имеется 2987 коек, из них с подведенным кислородом - 2390. Занято больными 1688 коек.

За последнюю неделю количество новых случаев инфицирования выросло более чем на 40%. В четверг в области зарегистрировали уже 433 новых случая, это ненамного меньше, чем на ноябрьском пике, когда ежедневно регистрировали 500-700 случаев ковида.

Санитарный врач призвал людей не откладывать обращение к медикам при любых симптомах инфицирования.

"Ежедневно в области регистрируют от пяти до восьми летальных случаев от коронавируса. Преимущественно умирают люди, имевшие сопутствующие заболевания, - диабет, ожирение, кардиосклероз и др. Многие случаи - это поздние обращения за медпомощью, когда люди в пик заболевания гриппом и ОРВИ списывают все на банальную болезнь и думают, что невысокая температура, которая у них есть, пройдет за 3-5 дней. Однако за этой температурой может скрываться COVID-19", - отметил главный санврач области.

4 февраля в Ивано-Франковской ОГА состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На повестке дня был один вопрос: эпидемическая ситуация на территории области.

Было принято решение усилить карантинные меры, ограничив проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек; запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения; ограничить работу дискотек, развлекательных заведений и праздничных мероприятий в ресторанах; усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.