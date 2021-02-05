Политех в Харькове будет учить студентов по-новому: подробности

Политех в Харькове перешел на новую форму обучения студентов. Теперь им не придется каждое утро торопиться на лекции. Они смогут оставаться дома. Один из крупнейших харьковских вузов перешел на смешанную форму обучения. Об этом гласит приказ, опубликованный на сайте университета.

Политех перешел на смешанную форму обучения. Читать лекции в стенах учебного заведения отныне для студентов не будут. Они будут их слушать дистанционно. А вот на лабораторные и практические занятия все же придется топтать дорожку к вузу. Их будут проводить только в университете.

"С 1 февраля по 23 мая 2021 года вводится смешанная форма обучения: лекционные занятия будут проводиться дистанционно, а другие виды занятий (практические, лабораторные) — в аудиториях по расписанию", - гласит приказ.

В университете рассказали, что за текущий учебный год уже испробовали разные способы обучения: от полностью очного до полностью дистанционного. Так, весь сентябрь и начало октября здешние студенты занимались полностью стационарно, посещая все лекции и практические занятия в университете. Затем политех перешел на смешанную форму обучения, которая плавно перешла в полностью дистанционную. После этого, до конца декабря, царила смешанная форма обучения: лекции студенты слушали из дома, а блистать полученными знаниями на лабораторных, модулях и зачетах приходили в родной университет.

Теперь же вот опять возобновили смешанную форму обучения, на которой намерены оставаться практически до летней сессии.

Напомним, после локдауна учебные заведения Украины вернулись к стационарному обучению. Однако вузы в основном остались на смешанной форме. Да и в школах по-прежнему действуют карантинные ограничения.