Киев лидирует по уровню тестирования на коронавирус в Украине

Показатель в столице - 255 тестов на 100 тысяч населения.

Уровень тестирования на коронавирусную болезнь в Киеве составляет 255 тестов на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в Украине.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

С начала пандемии в столице выявлено 129 827 случаев COVID-19. 77 813 киевлян побороли болезнь. От осложнений коронавируса умерли 2 414 жителей столицы.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 321 случай заболевания коронавирусом. Госпитализированы 32 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80), Деснянском (75) и Дарницком (56) районах.

Заболели, в частности, 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 1 до 17 лет и 1 мальчик 11 лет.

4 февраля в столице от ковида выздоровел 1 841 пациент. Болезнь унесла жизни 10 киевлян.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 923 новых случаев ковида, выздоровели 8 185 пациентов. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, недельное количество новых заболевших COVID-19 в Украине с декабря по февраль упало втрое.