Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение

Трагедия произошла во время проведения кислородной терапии.

Национальная полиция объявила подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля в пожаре погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте областного управления полиции.

По версии следствия, он не остановил работу оборудования с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие этого во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача анестезиолога.

4 февраля должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 270 (нарушение противопожарных правил) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование осуществляют работники отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области.

Напомним, что основной версией пожара в инфекционной больнице Запорожья является возгорание медицинского оборудования.