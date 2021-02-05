Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение

Трагедия произошла во время проведения кислородной терапии.

Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение
Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция объявила подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля в пожаре погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте областного управления полиции.

По версии следствия, он не остановил работу оборудования с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие этого во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача анестезиолога.

4 февраля должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 270 (нарушение противопожарных правил) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование осуществляют работники отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области.

Напомним, что основной версией пожара в инфекционной больнице Запорожья является возгорание медицинского оборудования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре ищут 13-летнюю девочкуВ Днепре ищут 13-летнюю девочку
В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)
Взрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это времяВзрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это время
Коронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаютсяКоронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаются
В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"
Блок рекламы


Похожие новости
В Менском зоопарке тигр загрыз человекаВ Менском зоопарке тигр загрыз человека
Полиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницыПолиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницы
Во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов (обновлено)Во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов (обновлено)
Более 50 украинцев погибли на водоемах в январеБолее 50 украинцев погибли на водоемах в январе
В австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подростокВ австрийских Альпах под лавинами погибли двое взрослых и подросток
В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человекВ Украине за минувшие сутки в пожарах погибли семь человек
На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человекаНа Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека
На Киевщине задержали молодого человека с психотропами на 2 млн грнНа Киевщине задержали молодого человека с психотропами на 2 млн грн
В пожаре на Днепропетровщине погибли два человекаВ пожаре на Днепропетровщине погибли два человека
В США из-за утечки азота погибли 6 работников заводаВ США из-за утечки азота погибли 6 работников завода
Последние новости
Подгружаем последние новости