В Менском зоопарке тигр загрыз человека

Мужчина зашел в вольер, чтобы покормить животное.

Работник Менского зоопарка погиб 4 февраля от нападения тигра, которого он собирался покормить.

Фото: cn.npu.gov.ua

Как сообщается на сайте полиции Черниговской области, 47-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Зоопарк в городе Мена на северо-востоке Черниговской области существует с 1977 года. В нем живут около тысячи животных 140 видов.

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