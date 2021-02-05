Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в нижнем белье

Надя Дорофеева бесспорно одна из самых красивых и горячих артисток украинского шоу-бизнеса. Девушка не стесняется показать публике все, чем наградила ее матушка природа. Так, звезда поделилась кадром в нижнем белье из своей личной гардеробной.

Экс-участница коллектива «Время и Стекло» живет вместе с Владимиром Дантесом в роскошном современном особняке под Киевом . Супруги самостоятельно построили дом и обустроили его так, как хотели.

В Инстаграм-сториз Надя Дорофеева опубликовала фотоснимок, сделанный в гардеробной, показав свой женский уголок. Певица сделала селфи напротив зеркала, позируя в трусах с завышенной линией талии и укороченной кофточке с длинным рукавом.

Фигуре исполнительницы хита «Горит» можно только позавидовать. Надя очень много работает над собой, отказывает во вкусняшках и занимается спортом, чтобы выглядеть на все сто.

Также в кадре можно увидеть уголок для макияжа, на котором разместилась косметика Нади Дорофеевой, украшения и всякие разные мелочи. А на заднем фоне виднеется впечатляющая коллекция обуви украинской певицы - там и туфли, и босоножки, и ботильоны – все, о чем мечтает каждая девушка. Видимо, у Нади Дорофеевой к обуви особенная страсть.