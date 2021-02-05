Елена Кравец показала, как выглядела в день свадьбы 18 лет назад

Елена Кравец вышла замуж 18 лет назад, в сентябре 2002 года, за свою студенческую любовь. Вот уже почти два десятилетия супруги счастливы вместе и воспитывают троих детей. В Сети появились архивные фото со дня бракосочетания молодых, а также стало известно, сколько денег потратили на торжество влюбленные.

Свадьба звезд студии «Квартал 95» состоялась после того, как Елена узнала, что беременна. Тогда влюбленные уже работали и даже гастролировали, а потому средства на существования у них были. Елена и Сергей выложили две тысячи долларов – большие деньги на то время, да и на сегодняшнее тоже. Торжество было пышным, гостей было много, а невеста была невероятно красивой.

На снимках, появившихся в Интернете, Елена Кравец запечатлена в красивом пышном белом платье с корсетом и без рукавов. Ее прическу украшает фата, а шею - ожерелье.

В одном из прошлых интервью юмористка рассказала, что на свадьбе присутствовало 120 гостей, а торжество она с мужем оплатила из собственного кармана.

Знакомство Елены и Сергея Кравец произошло в студенческие годы, когда они играли в КВН. Так влюбленные дальше и пошли с командой «95 квартал» и добились больших успехов.