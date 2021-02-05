Сильный ветер привел к обесточиванию 189 населенных пунктов в семи областях

Из-за ухудшения погодных условий на утро пятницы, 5 февраля, обесточены 189 населенных пунктов в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20 Хмельницкая - 19 Винницкая - 11", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.