Сильный ветер привел к обесточиванию 189 населенных пунктов в семи областях
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за ухудшения погодных условий на утро пятницы, 5 февраля, обесточены 189 населенных пунктов в семи областях.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20 Хмельницкая - 19 Винницкая - 11", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома. В Департаменте образования и науки столицы заявили, что педагогические коллективы готовы организовать обучение детей в смешанном формате.