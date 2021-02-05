Моника Беллуччи показала подросшую дочь

Моника Беллуччи показала новые фото своей очаровательной 16-летней дочери. Дева Кассель растет очень очаровательной и привлекательной юной особой, которая вполне может сменить мать. Девушка украсила обложку парижского издания и поразила схожестью со своей звездной мамочкой.

Моника Беллуччи – мать двух дочерей. Старшая, Дева, активно покоряет моделинг и все чаще появляется на страницах модных журналов. На этот раз красавица украсила обложку парижского ELLE.

Дева Кассель предстала на снимке в длинной юбке, а также желтом и черном гольфах с дырками. Девушка с красивыми распущенными волосами томно смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот.

Гордая мамочка опубликовала фото дочери в личном Инстаграме, написав:

«Другая прекрасная обложка на этой неделе с моей Девой».

Издание же назвало дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя «новой музой итальянской моды».

Примечательно то, что читатели журнала сошлись на том, что девушка получила зеленый свет в модельный бизнес только благодаря своим родителям. Пользователи отмечают, что если Моника отличается уникальной красотой, то ее дочь - обыкновенная девочка со знаменитыми родителями.

Напомним, 56-летняя Моника Беллуччи снялась в смелом наряде для новой рекламной кампании.