В Ивано-Франковской области от коронавируса умер врач
Медик умер на прошлой неделе.
В селе Заболотив Ивано-Франковской области от осложнений коронавирусной болезни умер врач. Об этом на заседании комиссии ТЭБ и ЧС сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук.
Он уточнил, что медик умер на прошлой неделе. Он был уже в возрасте.
"К сожалению, у нас летальность среди медработников от коронавируса. Неделю назад умер врач из села Заболотова. Он, будучи на пенсии, давал консультации лицам нуждающимся", - сказал Савчук.
Он также сообщил, что с начала пандемии коронавирусом заболели 2224 медработника, из них выздоровели 2027, еще 29 умерли.
Напомним, 27 декабря от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимации 5 больницы Киева Александр Артемов. Он боролся с болезнью несколько месяцев.