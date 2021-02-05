В Ивано-Франковской области от коронавируса умер врач

Медик умер на прошлой неделе.

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер врач
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В селе Заболотив Ивано-Франковской области от осложнений коронавирусной болезни умер врач. Об этом на заседании комиссии ТЭБ и ЧС сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук.

Он уточнил, что медик умер на прошлой неделе. Он был уже в возрасте.

"К сожалению, у нас летальность среди медработников от коронавируса. Неделю назад умер врач из села Заболотова. Он, будучи на пенсии, давал консультации лицам нуждающимся", - сказал Савчук.

Он также сообщил, что с начала пандемии коронавирусом заболели 2224 медработника, из них выздоровели 2027, еще 29 умерли.

 

Напомним, 27 декабря от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимации 5 больницы Киева Александр Артемов. Он боролся с болезнью несколько месяцев.

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