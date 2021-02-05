В Ивано-Франковской области усилили карантин из-за ситуации с COVID-19

В области развернут 70 дополнительных коек для больных COVID-19. На обеспечение их кислородом выделят 5 млн гривень.

Власти Ивано-Франковской области усилила карантин из-за существенного роста количества больных COVID-19.

Такое решение единогласно приняли во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области за последние 5 дней наблюдается значительный рост числа новых заражений.

Согласно принятому решению, усиление карантина предусматривает:

- ограничение проведения массовых мероприятий с участием более 20 человек;

- запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;

- ограничение проведения дискотек, работы развлекательных заведений (ночных клубов), деятельности заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведения праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

- усиление контроля за масочным режимом в общественных местах.

В области развернут 70 дополнительных коек для больных COVID-19. На обеспечение их кислородом выделят 5 млн гривень.

Также решили увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мер.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля. Он также предположил, что это не конечный срок.