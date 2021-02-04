В Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома

В связи с ухудшением погодных условий в пятницу, 5 февраля, Департамент образования и науки Киева призвал не отправлять детей в школу.

Согласно сообщению пресс-службы департамента, 5 февраля ожидается похолодание, гололед и сильный ветер.

"Школы Киева будут работать. Но предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома", - сказано в сообщении.

По словам чиновников, меньшая нагрузка на трафик поможет коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

В департаменте уточнили, что педагогические коллективы готовы организовать обучение детей в смешанном формате.