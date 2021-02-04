Тина Кароль показала свой портрет, написанный маслом

Тина Кароль имеет армию поклонников, которые любят задаривать певицу подарками и творческими работами. Очень часто в Инстаграм исполнительница показывает свои портреты, созданные фанатами. Один из таких подарков звезда даже забрала домой.

В Инстаграм-сториз певица показала красивую картину, написанную маслом. Ее автором стал художник Сергей Техов из Днепра, который был очень счастлив, что его работа теперь висит в доме у украинской звезды.

В ролике Тина Кароль сняла себя рядом с портретом. В кадре исполнительница хита «Пупсик» предстала в лиловом худи и розовой куртке-пуховике. Певица отказалась от макияжа, а волосы собрала в хвост на затылке.

Тина Кароль была в восторге от картины, от текстуры и размера. Теперь работа украинского художника украшает гостиную звезды и висит над диваном.

В личном аккаунте автор картины запечатлел процесс создания портрета Тины Кароль, а также выразил восхищение тем, что звезда отечественного шоу-бизнеса повесила ее в своем роскошном доме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергеи? Техов (@serj_art)

Киевом

Напомним, Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под