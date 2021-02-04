Тина Кароль показала свой портрет, написанный маслом

Тина Кароль имеет армию поклонников, которые любят задаривать певицу подарками и творческими работами. Очень часто в Инстаграм исполнительница показывает свои портреты, созданные фанатами. Один из таких подарков звезда даже забрала домой.

Тина Кароль похвасталась подарком от поклонника

В Инстаграм-сториз певица показала красивую картину, написанную маслом. Ее автором стал художник Сергей Техов из Днепра, который был очень счастлив, что его работа теперь висит в доме у украинской звезды.

В ролике Тина Кароль сняла себя рядом с портретом. В кадре исполнительница хита «Пупсик» предстала в лиловом худи и розовой куртке-пуховике. Певица отказалась от макияжа, а волосы собрала в хвост на затылке.

Тина Кароль похвасталась подарком от поклонника

Тина Кароль была в восторге от картины, от текстуры и размера. Теперь работа украинского художника украшает гостиную звезды и висит над диваном.

В личном аккаунте автор картины запечатлел процесс создания портрета Тины Кароль, а также выразил восхищение тем, что звезда отечественного шоу-бизнеса повесила ее в своем роскошном доме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергеи? Техов (@serj_art)


Напомним, Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре ищут 13-летнюю девочкуВ Днепре ищут 13-летнюю девочку
В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)
Взрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это времяВзрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это время
Коронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаютсяКоронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаются
В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"
Блок рекламы


Похожие новости
Моника Беллуччи в смелом наряде показала стройные ногиМоника Беллуччи в смелом наряде показала стройные ноги
Тина Кароль показала свой дом под КиевомТина Кароль показала свой дом под Киевом
Дженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое телоДженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое тело
Кароль и Балан снова вместе на "Голосі країни"Кароль и Балан снова вместе на "Голосі країни"
Тина Кароль и Дан Балан появятся вместе на шоу Голос країниТина Кароль и Дан Балан появятся вместе на шоу Голос країни
Катя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под КиевомКатя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под Киевом
Настя Каменских показала клип в память об отце, в котором снялась ее мамаНастя Каменских показала клип в память об отце, в котором снялась ее мама
Екатерина Кухар в бикини показала результат упорной работы над собойЕкатерина Кухар в бикини показала результат упорной работы над собой
Тина Кароль показала, как отмечает день рождения в ТурцииТина Кароль показала, как отмечает день рождения в Турции
Тина Кароль получает поздравления с 36-летиемТина Кароль получает поздравления с 36-летием
Последние новости
Подгружаем последние новости