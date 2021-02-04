Полиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницы

Правоохранители не исключают версию поджога.

Полиция назвала версии возникновения пожара в реанимации запорожской больницы
Фото: пресцентр МВС

Следствие рассматривает несколько версий причины пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли 26-летняя врач и трое пациентов.

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Среди возможных причин - нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

"В ночь с 3 на 4 февраля в результате пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибло четыре человека. Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня", - отмечают в полиции.

Назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов во время визита на место трагедии также сообщил, что не исключается взрыв оборудования, так как огонь распространился очень быстро. Специалисты устанавливают причину взрыва.

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