Задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице Запорожья

Правоохранители задержали должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля в результате пожара погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.

"Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - сообщают в офисе генпрокурора.

Результаты судебно-медицинских экспертиз свидетельствуют, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще двое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в ночь на 4 февраля в реанимации Запорожской областной инфекционной больнице произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо людей.

Возбуждено дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Следствие рассматривает несколько версий причин пожара в инфекционной больнице Запорожья. Среди возможных причин - нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов во время визита на место трагедии также сообщил, что не исключается взрыв оборудования, ведь огонь распространился очень быстро. Специалисты устанавливают причину взрыва.