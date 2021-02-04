Задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице Запорожья
Следствие отрабатывает несколько версий возгорания.
Правоохранители задержали должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля в результате пожара погибли четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.
В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.
"Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - сообщают в офисе генпрокурора.
Результаты судебно-медицинских экспертиз свидетельствуют, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще двое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы.
Напомним, в ночь на 4 февраля в реанимации Запорожской областной инфекционной больнице произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо людей.
Возбуждено дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Следствие рассматривает несколько версий причин пожара в инфекционной больнице Запорожья. Среди возможных причин - нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов во время визита на место трагедии также сообщил, что не исключается взрыв оборудования, ведь огонь распространился очень быстро. Специалисты устанавливают причину взрыва.