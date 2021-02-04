Go_A выступит на Евровидении с песней "Шум"

Конкурсную песню выбирало жюри с Джамалой.

Группа Go_A представит Украину на Евровидении в Роттердаме с песней "Шум", сообщила в четверг Национальная общественная телерадиокомпания на своем сайте.

Песню выбрало жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин; на его рассмотрение были представлены три композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно выбрали "Шум".

В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.

Напомним, что Go_A стала победителем на национальном отборе в 2020 году, но из-за коронавируса Евровидение не состоялось, и за группой оставили право представлять Украину на конкурсе в 2021 году.

Он пройдет в Роттердаме в мае. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

Формат проведения Евровидения в Роттердаме еще не определили. Не исключено, что конкурсанты будут выступать из своих стран.

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