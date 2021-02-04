Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали без права на залог

37-летний мужчина подозревается в совершении умышленного уничтожения имущества и покушении на убийство нескольких человек.

Первомайский районный суд 4 февраля избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в поджоге торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.

Суд назначил ему содержание под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога, информирует пресс-центр МВД .

37-летний мужчина подозревается в совершении умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК).

Отмечается, что 2 февраля в Первомайское управление полиции поступило сообщение о поджоге торгового центра. Вооруженный ножом и топором злоумышленник поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников.

По словам начальника областной полиции, подозреваемому в поджоге торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области грозит пожизненное заключение.

В то же время в пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что поджигателей было двое и одному из них якобы удалось бежать.