Дженнифер Лопес и Алекс Родригес появились на публике после слухов об измене

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые после слухов об изменах спортсмена появились на публике. Влюбленные попали в объективы папарацци после обеда в одном из ресторанов в Южной Флориде. Выглядели будущие супруги не очень счастливыми.

51-летняя певица и актриса выглядела очень стильно в клетчатом пальто из верблюжьей шерсти. Также звезда выбрала бежевую водолазку, голубые джинсы и коричневые замшевые сапоги на танкетке. Джей Ло носила массивные золотые серьги-кольца и маску для лица телесного цвета. Жених певицы предпочел кроссовки, джинсы и свитер.

На улице влюбленные практически не контактировали и выглядели довольно угрюмыми.

Парочка появилась на публике вскоре после слухов о том, что бывший бейсболист изменял Дженнифер Лопес со звездой американского реалити-сериала «Южное очарование», молодой актрисой Мэдисон Лекрой.

Поговаривают, что Алекс Родригес не встречался с Мэдисон, однако у них были виртуальные встречи по FaceTime. СМИ отмечают, что они общались, но никогда не встречались лично и никакого физического контакта у них не было.

Напомним, жених Дженнифер Лопес показал три самых главных события в жизни певицы за последний год.