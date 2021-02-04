В Броварах женщина подожгла мебель в отеле после ссоры с администратором

Злоумышленница задержана, полицейские устанавливают причины конфликта.

В Броварах женщина подожгла мебель в отеле после ссоры с администратором
Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские Киевской области задержали женщину, которая подожгла мебель в гостинице в Броварах.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В городе Бровары женщина подожгла кровать в гостиничном номере, в результате чего частично выгорела отделка комнаты, общей площадью 26 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала. После поджога она исчезла в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали спасатели, которые быстро локализовали пожар. Во избежание отравления угарным газом, администрация приняла решение эвакуировать шестерых жильцов. Пострадавших нет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция оперативно установила местонахождение злоумышленницы и задержала ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта.

Напомним, 2 февраля в городе Первомайске Николаевской области загорелся супермаркет "Эпицентр". Позже был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге. У него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Задержанный сообщил полиции, что специально приехал в Первомайск, чтобы совершить поджог. Он не сказал, откуда приехал, но 90% контактов в его телефоне из Запорожской области.

В полиции заявили, что мужчине грозит пожизненное заключение. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что поджигателей было двое, и одному из них якобы удалось сбежать.

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