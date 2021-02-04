За сутки в Украине зафиксировали 5 082 новых случая ковида, 9 933 пациента выздоровели

Наибольшее количество - в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 893 человека. 140 пациентов умерли, выздоровели - 9 933. За сутки было проведено 42 112 тестирований, в частности, методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 232 246 человек, 1 055 406 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 23 229 пациентов. Всего было проведено 6 324 775 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях, в г. Киев (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 342 случая;

- 342 случая; Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случаев;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне отметил, пока эпидемическая ситуация позволяет вернуться к адаптивному карантину.

25 января глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения собирается вернуть адаптивный карантин с зонированием населенных пунктов в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Пока для всей страны действуют ограничения "оранжевой" зоны. Впрочем до этого в Киевской школе экономики отметили, что согласно их анализу, снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, а действовал он до середины ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.