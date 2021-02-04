Во время пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов (обновлено)

По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палат реанимационного отделения.

Ночью 3 февраля в Областной инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, во время которого погибли четыре человека - трое пациенток 91, 76 и 64 лет и анестезиолог, которой было 26 лет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на первом этаже нового корпуса. По предварительной информации - в одной из палат реанимационного отделения.

"Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. Так, в очаге опасности находились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела четырех человек, из которых один - медицинский работник. Бойцы ГСЧС спасли из очага опасности 8 человек, которых транспортировали в другие больницы", - сообщили спасатели.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Как сообщает "Интерфакс-Украина", глава Запорожской ОГА Александр Старух уточнил журналистам, что погибла женщина - врач 1994 г.р. и трое пациентов, которые во время возгорания проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

В 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 - ликвидировали. От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники и 60 спасателей.

Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что срочно вылетает в Запорожье для установления обстоятельств пожара.

"Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы - рядом с ними родные и врачи. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону..Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал он в фейсбуке.

Обновление. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).

Она также уточнила, что в очаге опасности находились 12 человек. Восемь человек спасены, двое из них - еще один анестезиолог и медбрат - пострадали. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Сейчас допрошены пять человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

Напомним, после пожара в доме престарелых 21 января, во время которого погибли 16 человек, Правительственная комиссия проверила 1 205 социальных объектов по всей стране.

По состоянию на 2 февраля было проверено 1 205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг. Членами комиссии поручено ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.