В Минэнерго назвали причину аварии на Запорожской ТЭС
Причину короткого замыкания и работу электрических защит будет исследовать специальная комиссия.
Причиной отключения блоков Запорожской ТЭС и обесточивания нескольких городов в Запорожской области, в частности Энергодара, стало отключение воздушной линии и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко.
"В 19:26 на Запорожской тепловой электростанции отключились блоки 2, 3, 4 (суммарной мощностью 725 МВт) под действием технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети", - написал Бойко.
По его словам, причину короткого замыкания и работу электрических защит будет исследовать специальная комиссия.
Заместитель министра также отметил, что на 21:26 на Запорожской ТЭС начали пусковые операции по подключению блоков к сети.
Напомним, в Энергодаре вечером 3 февраля исчезло энергообеспечение и водоснабжение из-за аварии на Запорожской тепловой электростанции.