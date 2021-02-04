В Минэнерго назвали причину аварии на Запорожской ТЭС

Причину короткого замыкания и работу электрических защит будет исследовать специальная комиссия.

В Минэнерго назвали причину аварии на Запорожской ТЭС
Запорожская ТЭС
Фото: http://envim.info

Причиной отключения блоков Запорожской ТЭС и обесточивания нескольких городов в Запорожской области, в частности Энергодара, стало отключение воздушной линии и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко.

"В 19:26 на Запорожской тепловой электростанции отключились блоки 2, 3, 4 (суммарной мощностью 725 МВт) под действием технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети", - написал Бойко.

По его словам, причину короткого замыкания и работу электрических защит будет исследовать специальная комиссия.

Заместитель министра также отметил, что на 21:26 на Запорожской ТЭС начали пусковые операции по подключению блоков к сети.

Напомним, в Энергодаре вечером 3 февраля исчезло энергообеспечение и водоснабжение из-за аварии на Запорожской тепловой электростанции.

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