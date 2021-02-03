Моника Беллуччи в смелом наряде показала стройные ноги

Моника Беллуччи в свои 56 лет выглядит превосходно. Итальянская знаменитость приняла решение стареть красиво, и ей это действительно удается. Звезда фильма «Малена» все еще может потягаться с более молодыми начинающими звездочками. В Сети появились новые фото роскошной артистки в довольно смелом наряде, как для ее возраста.

Женщина без возраста: 56-летняя Моника Беллуччи снялась в смелом наряде

Известная итальянская актриса снялась в новой рекламной кампании. Моника Беллуччи позировала для известного бренда часов и ювелирных украшений Cartier.

На снимке 56-летняя Моника Беллуччи запечатлена в полупрозрачных черных колготках, боди и удлиненном пиджаке с атласными лацканами, а ее руку украшают часы модного бренда, амбассадором которого она является. Лицо актрисы украшает элегантный вечерний макияж с акцентом на глазах, подчеркивающий натуральную красоту знаменитости.

Женщина без возраста: 56-летняя Моника Беллуччи снялась в смелом наряде

Выглядит экс-супруга Венсана Касселя просто превосходно и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Благодаря наряду поклонники смогли оценить худенькие ножки знаменитости.

Моника Беллуччи собрала массу комплиментов от поклонников, которые хвалили ее красоту и не увядающую молодость.

Напомним, Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом.


Анастасия Березовская, Тудей

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