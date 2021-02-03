Взрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это время

В Сети стали появляться сообщения о взрыве, произошедшем на электростанции в Энергодаре.

Взрыв на электростанции в Энергодаре: все, что известно на это время

"В Запорожской области произошло аварийное отключение ЗаТЭС. Аварийно отключились все энергоблоки ЗаТЭС, в городах Энергодар и Днепрорудный и ближайших сёлах пропал свет, связь и интернет. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может", - пишет Telegram-канал "Пульс Украины".

В свою очередь, зловещую картинку взрыва опубликовал еще один Telegram-канал – "Шептун".

Взрыв на электростанции в Энергодаре: все, что известно на это время

Взрыв на электростанции в Энергодаре: все, что известно на это время

В Сети начали разгонять слух об аварии на атомной станции. Но "к счастью" (хотя тут не совсем уместно это слово), авария – не на атомной, а на тепловой электростанции. Хотя в масштабах города, в котором это произошло, тоже нет ничего хорошего.

Взрыв на электростанции в Энергодаре: все, что известно на это время

"В Запорожской области в Энергодаре и Днепрорудном пропал свет и вода из-за серьезной аварии на ЗаТЭС (Энергодар, которая принадлежит Ахметову). Энергодар весь в дыму, воняет гарью. Пошли слухи, что город хотели эвакуировать. Пропадал интернет. По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (-ов). Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно – никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы", - цитирует депутата Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

Напомним, 10 января произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области.


Марченко Любов, Тудей

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