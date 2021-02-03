Надя Дорофеева и Дантес не сошлись

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не сошлись в выборе сериала для просмотра по вечерам, что певец назвал основательной причиной для развода. Романтическая картина «Бриджертоны» пришлась не по нраву экс-участнику группы «ДиО. Фильмы», однако супруга настаивает на его просмотре.

Владимир Дантес частенько рассказывает о смешных историях из жизни с Надей Дорофеевой, о том, как он гостит у мамы, и прочем. У музыканта особенное чувство юмора, которое могут понять не все.

Вчера вечером Дантес пожаловался на то, что жена заставляет его смотреть новый сериал «Бриджертоны», который бьет все рекорды по популярность. Вот только картина совсем не для мужчин.

«Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу Бриджертоны»???» - подписал публикацию Владимир.

В кадре Дантес показал Дорофееву, которая сидит на кухне на стуле и радуется событиям, происходящим на экране.

«Меня реально заставляют смотреть», - подчеркнул певец.

Напомним, в Сеть попали фото и видео роскошного загородного особняка Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

Супруги обустроили себе прекрасный задний двор, на котором раскинулся крытый и открытый бассейн. А внутри влюбленные придерживались единой цветовой гаммы.