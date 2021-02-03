Надя Дорофеева и Дантес не сошлись

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не сошлись в выборе сериала для просмотра по вечерам, что певец назвал основательной причиной для развода. Романтическая картина «Бриджертоны» пришлась не по нраву экс-участнику группы «ДиО. Фильмы», однако супруга настаивает на его просмотре.

Владимир Дантес рассказал о причине развода с Дорофеевой

Владимир Дантес частенько рассказывает о смешных историях из жизни с Надей Дорофеевой, о том, как он гостит у мамы, и прочем. У музыканта особенное чувство юмора, которое могут понять не все.

Вчера вечером Дантес пожаловался на то, что жена заставляет его смотреть новый сериал «Бриджертоны», который бьет все рекорды по популярность. Вот только картина совсем не для мужчин.

Владимир Дантес рассказал о причине развода с Дорофеевой

«Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу Бриджертоны»???» - подписал публикацию Владимир.

В кадре Дантес показал Дорофееву, которая сидит на кухне на стуле и радуется событиям, происходящим на экране.

«Меня реально заставляют смотреть», - подчеркнул певец.

Владимир Дантес рассказал о причине развода с Дорофеевой

Напомним, в Сеть попали фото и видео роскошного загородного особняка Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

Супруги обустроили себе прекрасный задний двор, на котором раскинулся крытый и открытый бассейн. А внутри влюбленные придерживались единой цветовой гаммы.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границуВ Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, переправлявших нелегалов через границу
Коронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаютсяКоронавирус и грипп: доктор Комаровский рассказал, чем они отличаются
В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"
В Днепре ищут 13-летнюю девочкуВ Днепре ищут 13-летнюю девочку
Сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылокСотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок
Блок рекламы


Похожие новости
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
Надя Мейхер стала актрисойНадя Мейхер стала актрисой
«Дом-2»: экс-звезда проекта Надя Ермакова выходит замуж за кавказца«Дом-2»: экс-звезда проекта Надя Ермакова выходит замуж за кавказца
Надя Мейхер решила скрывать дочь от прессы ближайшие 5 летНадя Мейхер решила скрывать дочь от прессы ближайшие 5 лет
Надя Мейхер посочувствовала Lady GagaНадя Мейхер посочувствовала Lady Gaga
Дорофеева довела Позитива до слезДорофеева довела Позитива до слез
«Дом-2»: на проект вернулась Надя Ермакова«Дом-2»: на проект вернулась Надя Ермакова
«Дом-2»: Надя Ермакова подсказала Кашубиной, как завоевать Глеба Жемчугова«Дом-2»: Надя Ермакова подсказала Кашубиной, как завоевать Глеба Жемчугова
Пугачева: "Все у нас с Максимом мирно и весело. Словно пазлы сошлись"Пугачева: "Все у нас с Максимом мирно и весело. Словно пазлы сошлись"
Беременная Надя Мейхер не хочет замужБеременная Надя Мейхер не хочет замуж
Последние новости
Подгружаем последние новости