Леся Никитюк в белых брюках и лаковом топе зажгла на празднике Поляковой

Леся Никитюк показала кадры с празднования дня рождения Оли Поляковой. Звездные друзья устроили для певицы сюрприз-вечеринку спустя почти месяц после ее 37-летия. Ведущая шоу «Орел и Решка» оказалась среди приглашенных, так как очень хорошо дружит с украинской суперблондинкой.

Леся Никитюк зажгла на вечеринке Оли Поляковой: “Боже, куда я попала“

Успешная ведущая, прославившаяся после победы в шоу «Рассмеши комика», зажгла в одном из киевских ресторанов на сюрприз-вечеринке по случаю дня рождения Оли Поляковой. В Инстаграм-сториз Леся Никитюк показала жаркие танцы с королевой ночи.

На праздник шоувумен, вернувшаяся недавно со сказочного отдыха на Мальдивах, пришла в белых брюках и черном лаковом топе. Из аксессуаров Леся Никитюк выбрала маленькую сумочку-багет и сдержанные украшения на шею.

Леся Никитюк зажгла на вечеринке Оли Поляковой: “Боже, куда я попала“

«Боже, ребята, куда я попала? К Поляковой!», - отметила в публикации юмористка.

В кадре звезда показала именинницу, которая отрывалась на танцполе в красном мини-платье в леопардовый принт. Наряд прекрасно подчеркивает стройную фигуру певицы и демонстрирует ее бесконечные ноги.

Леся Никитюк зажгла на вечеринке Оли Поляковой: “Боже, куда я попала“

Напомним, Леся Никитюк показала, как выглядела, если бы последовала примеру Ким Кардашьян и увеличила ягодицы. Украинская звезда позабавила фанатов новым фото в купальнике, а также показала отличные навыки фотошопа.


Анастасия Березовская, Тудей

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