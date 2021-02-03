Минрегион: более 300 домов престарелых в Украине работают без регистрации

Правительственная комиссия проверила 1 205 социальных объектов по всей стране после пожара в Харькове.

Минрегион: более 300 домов престарелых в Украине работают без регистрации
Фото: minregion.gov.ua

Под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации, случившейся 21 января в Харькове, когда в результате пожара погибли 16 пожилых людей.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Члены Комиссии заслушали и обсудили доклады представителей Национальной полиции, Министерства социальной политики, Харьковской областной государственной администрации о ходе расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации, оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии и ходе проверок социальных учреждений по всей Украине.

Отмечается, что по состоянию на 2 февраля проверено 1 205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых.

В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг. Членами комиссии поручено ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.

"Перед нами стоит две задачи: выявление точного количества социальных учреждений, работающих нелегально, и после устранения всех возможных нарушений вывода их максимального количества в легальную плоскость и разработка законодательства, которое фактически будет регулировать работу сферы предоставления социальных услуг. Только так можно положить конец функционированию социальных «объектов-невидимок», а следовательно и исключить случаи, подобные харьковской трагедии", - отметил Чернышов

Окончательные результаты проверок и выводы будут обнародованы 19 февраля.

Напомним, 21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Владелец домовладения, который сдал двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата, были задержаны и извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет.

23 января Киевский райсуд Харькова избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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