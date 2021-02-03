Оля Полякова спустя почти месяц после дня рождения отпраздновала его еще раз

Оля Полякова отпраздновала свой 37-й день рождения во время отпуска на Мальдивах в компании дочерей и любимого супруга. Вернувшись домой, звезда и не подозревала, что ее ждет сюрприз. Родные, друзья и коллеги собрались вместе, чтобы устроить тайную вечеринку для украинской суперблондинки и лично поздравить ее с праздником.

Оля Полякова готовилась к выступлению на дне рождении некой Кати, которую придумали ее близкие, чтобы устроить вечеринку-сюрприз для самой исполнительницы. В ресторане звезда украинского шоу-бизнеса появилась при полном параде – блестящем боди, короне и на высоких каблуках. Чтобы не вызвать подозрений с ней в заведение приехал и шоу-балет.

Появившись в зале, гости приветствовали звезду, но она сразу ничего не поняла. А когда друзья начали выкрикивать поздравления, то призналась, что догадывалась, что что-то не так, ведь ее менеджер толком не мог сказать, для кого она будет выступать.

Огромное количество звезд и хороших друзей Оли Поляковой прибыли на праздник. Среди них балерина Екатерина Кухар, которой недавно муж устраивал подобную вечеринку, юмористка Леся Никитюк, певица и модель Даша Астафьева, фотограф Соня Плакидюк, ведущая Маша Ефросинина, модельер Андре Тан и другие.

Узнав о сюрпризе, Оля Полякова переоделась в красивое красное платье в хищный принт. Гости пели и танцевали, а в конце вечера именинница разрезала праздничный торт – скромный красный двухэтажный десерт.