Тина Кароль показала свой дом под Киевом

Тина Кароль позволила фанатам заглянуть за закрытые двери своего дорогого особняка под Киевом. Певица показала сдержанный интерьер собственного дома, в частности, гостиную, в которой повесила картину, подаренную фанатом.

Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом

Украинская исполнительница живет под Киевом, в селе Зазимье. Особняк исполнительнице подарил покойный супруг, а обустраивала она уже его самостоятельно. До недавнего времени в трехэтажном доме Тина Кароль жила вместе с сыном, но сейчас Вениамин учится в Англии.

В Инстаграм-сториз успешная исполнительница показала кусочек своего дома изнутри. В видео, которым певица поделилась в личном микроблоге, можно увидеть гостиную с большим комфортным диваном, деревянные полы, светлые стены и балки на потолке.

Тина Кароль показала интерьер своего трехэтажного дома под Киевом

Тина Кароль захотела показать поклонникам свой новый портрет, созданный художником из Днепра. Работу Сергея Техова звезда повесила на стене и окружила небольшими настенными светильниками.

Раньше лишь однажды артистка позволила журналистам попасть за ворота ее роскошного особняка – 5 лет назад. Тогда Катя Осадчая взяла интервью у Тины Кароль и прошлась по ее дому, показав спортзал, студию, спальню и ванную комнату исполнительницы.

Напомним, Тина Кароль показала кадры из Турции, где певица продолжила отмечать день рождения. Звезда отправилась в популярную туристическую местность Каппадокию, известную своими сказочными скальными образованиями.


Анастасия Березовская, Тудей

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