Тина Кароль показала свой дом под Киевом

Тина Кароль позволила фанатам заглянуть за закрытые двери своего дорогого особняка под Киевом . Певица показала сдержанный интерьер собственного дома, в частности, гостиную, в которой повесила картину, подаренную фанатом.

Украинская исполнительница живет под Киевом , в селе Зазимье. Особняк исполнительнице подарил покойный супруг, а обустраивала она уже его самостоятельно. До недавнего времени в трехэтажном доме Тина Кароль жила вместе с сыном, но сейчас Вениамин учится в Англии.

В Инстаграм-сториз успешная исполнительница показала кусочек своего дома изнутри. В видео, которым певица поделилась в личном микроблоге, можно увидеть гостиную с большим комфортным диваном, деревянные полы, светлые стены и балки на потолке.

Тина Кароль захотела показать поклонникам свой новый портрет, созданный художником из Днепра. Работу Сергея Техова звезда повесила на стене и окружила небольшими настенными светильниками.

Раньше лишь однажды артистка позволила журналистам попасть за ворота ее роскошного особняка – 5 лет назад. Тогда Катя Осадчая взяла интервью у Тины Кароль и прошлась по ее дому, показав спортзал, студию, спальню и ванную комнату исполнительницы.

Напомним, Тина Кароль показала кадры из Турции, где певица продолжила отмечать день рождения. Звезда отправилась в популярную туристическую местность Каппадокию, известную своими сказочными скальными образованиями.