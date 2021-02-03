Юлия Санина стала новой ведущей Орла и Решки

Юлия Санина раскрыла поклонникам главную интригу, которая нависла над ее личной жизнью последние несколько недель. Певица призналась, что вместе с Alekseev станет новой ведущей особенного сезона шоу «Орел и Решка».

Юлия Санина призналась, куда впервые отправилась в поездку без мужа: “Больше не секрет“

В середине января солистка группы The Hardkiss удивила фанатов известиями о том, что она впервые за 12 лет отправилась в путешествие без своего супруга. Звезда заинтриговала подписчиков, не раскрывая, где находится, и почему уехала одна.

И вот, наконец, все стало известно.

В личном аккаунте в Инстаграм Юлия Санина опубликовала совместное фото с украинским певцом Никитой Алексеевым, известным под сценическим именем Alekseev.

«Больше не секрет!) Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне (Орел и Решка) вы увидите вот эту парочку. Мы с (Alekseev) открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?;)» - отметила в публикации певица.

Юлия Санина призналась, куда впервые отправилась в поездку без мужа: “Больше не секрет“

Также Юлия сообщила, что уже этой весной на «Новом канале» стартует особенный сезон шоу о путешествиях.

«Юля, ты не перестаёшь нас удивлять», «Как круто. Очень жду этот выпуск. Очень счастлива, что у тебя была такая возможность. Ты прекрасна», «Опа. Классная новость», - пишут фанаты.

Поговаривают, Санина и Алексеев были в городе Медельин, Колумбия.

Напомним, Позитив и подопечная Потапа также стали ведущими шоу «Орел и Решка».


Анастасия Березовская, Тудей

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