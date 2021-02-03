Дженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое тело

Дженнифер Лопес приняла участие в съемке новой рекламной кампании для известного американского бренда. Звезда выглядела фантастически, позируя лишь в мужской белой рубашке на голое тело и в кожаных кедах. Поклонники пришли в восторг, восхищаясь внешним видом и фигурой певицы.

Дженнифер Лопес в мужской рубашке на голое тело поразила красотой

Американская знаменитость успевает все: писать песни, снимать клипы, играть в кино, продюсировать новые картины, готовиться к выступлениям и принимать участие в рекламных кампаниях. На этот раз Лопес пригласили для съемки новой коллекции обуви известного американского бренда класса люкс Coach.

На снимках Дженнифер Лопес предстала в голубых кожаных кедах и объемной белой рубашке с мужского плеча. Ее волосы собраны в рожки на макушке, в ушах висят массивные серьги-кольца. Натуральную красоту исполнительницы визажисты подчеркнули естественным макияжем, сделав акцент на глазах.

Дженнифер Лопес в мужской рубашке на голое тело поразила красотой

Джей Ло собрала массу комплиментов от поклонников, которые хвалили ее молодое лицо, красивую лоснящуюся кожу и стройную подтянутую фигуру.

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Публикация от Coach (@coach)

Напомним, дочь Дженнифер Лопес растет копией мамы. В Сети появились фото Эммы и Джей Ло в одном возрасте.


Анастасия Березовская, Тудей

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