Дженнифер Лопес показала фигуру во всей красе в объемной рубашке на голое тело

Дженнифер Лопес приняла участие в съемке новой рекламной кампании для известного американского бренда. Звезда выглядела фантастически, позируя лишь в мужской белой рубашке на голое тело и в кожаных кедах. Поклонники пришли в восторг, восхищаясь внешним видом и фигурой певицы.

Американская знаменитость успевает все: писать песни, снимать клипы, играть в кино, продюсировать новые картины, готовиться к выступлениям и принимать участие в рекламных кампаниях. На этот раз Лопес пригласили для съемки новой коллекции обуви известного американского бренда класса люкс Coach.

На снимках Дженнифер Лопес предстала в голубых кожаных кедах и объемной белой рубашке с мужского плеча. Ее волосы собраны в рожки на макушке, в ушах висят массивные серьги-кольца. Натуральную красоту исполнительницы визажисты подчеркнули естественным макияжем, сделав акцент на глазах.

Джей Ло собрала массу комплиментов от поклонников, которые хвалили ее молодое лицо, красивую лоснящуюся кожу и стройную подтянутую фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Coach (@coach)

Напомним, дочь Дженнифер Лопес растет копией мамы. В Сети появились фото Эммы и Джей Ло в одном возрасте.